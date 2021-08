Scoppia un incendio, i pompieri lo spengono in fretta. Il ringraziamento: 'Professionali e veloci' (Di sabato 7 agosto 2021) La presidente di Ravenna Farmacie Bruna Baldassarri rivolge un ringraziamento ai Vigili del fuoco, dopo essere stata vittima di un incendio. 'Ho una casa in campagna con un piccolo appezzamento di ... Leggi su ravennatoday (Di sabato 7 agosto 2021) La presidente di Ravenna Farmacie Bruna Baldassarri rivolge unai Vigili del fuoco, dopo essere stata vittima di un. 'Ho una casa in campagna con un piccolo appezzamento di ...

Advertising

caoticadentro : @Arturo_Scotto @CarloVerdelli @Corriere @robersperanza Soprattutto se scoppia un incendio non solo non ho uscita di… - Elbareport : Scoppia un incendio a Norsi. Fiamme domate in mattinata, bonifica in corso - Elbareport - Quotidiano di informazion… - Loredanataberl1 : RT @Lunadargento5: Tenete a mente tutti coloro che stanno firmando l atto di confino, tutti coloro che escludono e chiudono le porte in fac… - Lunadargento5 : Tenete a mente tutti coloro che stanno firmando l atto di confino, tutti coloro che escludono e chiudono le porte i… - Elbareport : Scoppia un incendio a Norsi, in corso le operazioni di spegnimento - Elbareport - Quotidiano di informazione online… -