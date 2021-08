Samurai Warriors 5: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di sabato 7 agosto 2021) Una delle saghe videoludiche più longeve e di nicchia è indubbiamente quella di stampo musou, un genere che lo si ama o si odia come molti altri del resto. Nato come Dyansty Warriors, il genere musou nel corso degli anni ha visto svariati titoli. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Samurai Warriors 5, il quale arriva sul mercato a distanza di 4 anni dal capitolo precedente. Samurai Warriors 5 Recensione Samurai Warriors 5 porta i giocatori nel periodo Sengoku, durante il quale dei nobili condottieri e ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 7 agosto 2021) Una delle saghe videoludiche più longeve e di nicchia è indubbiamente quella di stampo musou, un genere che lo si ama o si odia come molti altri del resto. Nato come Dyansty, il genere musou nel corso degli anni ha visto svariati titoli. Quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi5, il quale arriva sul mercato a distanza di 4 anni dal capitolo precedente.5 porta i giocatori nel periodo Sengoku, durante il quale dei nobili condottieri e ...

Advertising

NintendoHall : Samurai Warriors: la serie supera le 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo - NintendoHall : Samurai Warriors: la serie supera le 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo - GamingTalker : Samurai Warriors, la serie ha venduto 8 milioni di copie in tutto il mondo - GameSailors : Samurai Warriors 5 - La nostra Recensione - GiappoGamer : SAMURAI WARRIORS 5 | EP. 3 Gameplay JAP/ENG/ITA | Battaglia della guarni... -