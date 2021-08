Riccione | precipita dal balcone di un hotel | grave 18enne

(Di sabato 7 agosto 2021) Una ragazza di 18 anni èta ieri sera daldell'dove trascorreva le vacanze a. Un volo di circa 7 metri, le cui cause sono verosimilmente attribuibili ad un malore improvviso, sono ancora al vaglio dei Carabinieri. La giovane diciottenne di Prato, in vacanza con i propri amici, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Bufalini' di Cesana, in prognosi riservata, al termine di un intervento chirurgico subito nella notte.

