Advertising

fisco24_info : Messi parla oggi: addio Barcellona e Psg aspetta, news su contratto: Conferenza stampa alle 12, a Parigi pronto un… - italiaserait : Messi parla oggi: addio Barcellona e Psg aspetta, news su contratto - liberenotizie : Messi parla oggi: addio Barcellona e Psg aspetta, news su contratto. Adnkronos - ultimora - tittimaestra : RT @galatacla: In 20anni al Barça #Messi ha guadagnato 800milioni. Ora se ne va per pura questione di... soldi, 'graziato' tuttavia dalla s… - FrelliccaLuca : @Ciocio93 Ma domani parla messi e annuncia che va all’Inter….. me sto a piega!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Messi parla

... quando può sbarcare in città per la presentazione ufficiale A Parigi, e non solo, non sid'altro. In queste ore si sta definendo il colpo dell'estate: Leoal PSG. Una città intera ......in Ligue 1 sul terreno del Troyes per il Paris Saint Germain in attesa dell'arrivo di Lionel. ... Due minuti Icardi, di cui sidi un possibile interessamento della Roma nel caso di una ...Leo Messi parla oggi, alle 12, per spiegare i motivi del suo addio al Barcellona. Poi, salvo sorprese, diventerà un giocatore del Psg. Il fuoriclasse argentino prenderà la parola a mezzogiorno nell’Au ...Buona la prima in Ligue 1 sul terreno del Troyes per il Paris Saint Germain in attesa dell'arrivo di Lionel Messi. Partenza arrembante dei padroni di casa che giocano senza timore reverenziale in avvi ...