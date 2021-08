Lavorìo sui monotipi | così Seghers perse il senno

(Di domenica 8 agosto 2021) «Un paesaggio con una veduta, in prospettiva, tanto unico (raer) quanto la spiaggia di Porcellis che possiede Sua Altezza Serenissima»., nel 1650, il mercante Johannes De Renialme scriveva da Amsterdam a Federico Guglielmo, Elettore del Brandeburgo. L’opera che intendeva vendere al principe tedesco era stata dipinta da uno dei più geniali artisti olandesi: Hercules. Nato da una famiglia originaria di Ghent, ma stabilitasi a Haarlem per fuggire le guerre di religione, disappiamo pochissimo, ma quel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lavorìo sui

Corriere della Sera

"Finalmente qualcosa di vivo in questa città", scrive un giovanesocial . Anche se da più parti cresce la preoccupazione per un evento che rischia di bloccare il territorio, e non soltanto quello ...Ma il presidente M5s in pectore anche nell'assemblea di ieri ha fornito ampie rassicurazioni che non sarà così, che purereati sulla pubblica amministrazione ci sono ampie garanzie che i processi ...