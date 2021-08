Green Pass Francia, 237mila in piazza contro le misure (Di sabato 7 agosto 2021) I detrattori del Green Pass non si arrendono in Francia, malgrado la convalida delle misure da parte della Corte Costituzionale. Stando a quanto comunicato dal ministero dell’Interno di Parigi, circa 237mila persone sono scese in strada in tutto il Paese nel corso della giornata di oggi, 17mila nella sola capitale. Al quarto fine settimana di mobilitazione, la protesta cresce: il 31 luglio erano stati 204mila a scendere in piazza nel Paese per contestare le nuove misure. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) I detrattori delnon si arrendono in, malgrado la convalida delleda parte della Corte Costituzionale. Stando a quanto comunicato dal ministero dell’Interno di Parigi, circapersone sono scese in strada in tutto il Paese nel corso della giornata di oggi, 17mila nella sola capitale. Al quarto fine settimana di mobilitazione, la protesta cresce: il 31 luglio erano stati 204mila a scendere innel Paese per contestare le nuove. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - gatasch : RT @icebergfinanza: Mi scrivo oggi un amico: Effetti Green Pass? Gardaland: Lunedi 2 agosto tempo minimo di attesa giochi… - Nikopaoloni : @Vale96L Valeria ti posso chiedere un info? Tu hai fatto la seconda dose il 4 se non erro, già hai ricevuto il gree… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Tommaso Zorzi riprende un corteo No Vax: il discorso perfetto contro chi non vuole vaccinarsi ... esprimendo un punto di vista che noi di Blog Tivvù ci sentiamo di condividere appieno: L'unica cosa che mi rincuora è che questa gente qua non avendo il green pass ce la leviamo dai coglion* e ...

Green pass per i docenti: sindacati contrari, 'presidi controllori' preoccupati Questa volta non è più solo la Lega, che poi in Consiglio dei ministri ha votato a favore, a ribellarsi al Green pass. Sulle barricate si sono posizionati i sindacati contrari all'obbligo del certificato verde che gli insegnanti devono mostrare per poter lavorare. Altrimenti dopo cinque giorni saranno ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Napoli: manifestanti no vax e no green pass in corteo non autorizzato Napoli, 7 agosto 2021 - Sono tornati in piazza a protestare. Un centinaio di aderenti alla galassia dei movimenti «No Vax» e contro il Green pass si è radunato questo pomeriggio a Napoli in piazza Dan ...

La doppia frode dei green pass falsi: l'acquisto online diventa il pretesto per una denuncia penale Oltre il danno la beffa. Per i furbetti del green pass c’è poco da stare allegri: è inutile tentare di aggirare il sistema sul ...

... esprimendo un punto di vista che noi di Blog Tivvù ci sentiamo di condividere appieno: L'unica cosa che mi rincuora è che questa gente qua non avendo ilce la leviamo dai coglion* e ...Questa volta non è più solo la Lega, che poi in Consiglio dei ministri ha votato a favore, a ribellarsi al. Sulle barricate si sono posizionati i sindacati contrari all'obbligo del certificato verde che gli insegnanti devono mostrare per poter lavorare. Altrimenti dopo cinque giorni saranno ...Napoli, 7 agosto 2021 - Sono tornati in piazza a protestare. Un centinaio di aderenti alla galassia dei movimenti «No Vax» e contro il Green pass si è radunato questo pomeriggio a Napoli in piazza Dan ...Oltre il danno la beffa. Per i furbetti del green pass c’è poco da stare allegri: è inutile tentare di aggirare il sistema sul ...