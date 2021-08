Green pass, controlli a metà: i gestori non possono verificare l?identità (Di sabato 7 agosto 2021) I gestori dei ristoranti o di altri luoghi al chiuso per i quali è previsto il Green pass anti-Covid sono tenuti a controllare la validità del certificato ma non a chiedere i documenti... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 agosto 2021) Idei ristoranti o di altri luoghi al chiuso per i quali è previsto ilanti-Covid sono tenuti a controllare la validità del certificato ma non a chiedere i documenti...

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - pulcio74 : RT @LiaCeli: Corteo anti Green pass sotto casa mia. Gridano «libertà libertà». Alcuni hanno la #stellagialla, l’hanno messa ai bambini. Dev… - BroglieRebecca : RT @SecolodItalia1: Effetto Green pass: un italiano su 4 rinuncia al ristorante. L’ira degli esercenti: “Un altro danno per noi” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Manifestazione no green pass non autorizzata a Milano, in migliaia in piazza I manifestanti si sono radunati in piazza Fontana e hanno raggiunto piazza Scala, dove sorge la sede del Comune di Milano ...

Green pass, controlli a metà: i gestori non possono verificare l’identità I gestori dei ristoranti o di altri luoghi al chiuso per i quali è previsto il Green pass anti-Covid sono tenuti a controllare la validità del certificato ma non a chiedere i ...

I manifestanti si sono radunati in piazza Fontana e hanno raggiunto piazza Scala, dove sorge la sede del Comune di Milano ...I gestori dei ristoranti o di altri luoghi al chiuso per i quali è previsto il Green pass anti-Covid sono tenuti a controllare la validità del certificato ma non a chiedere i ...