Gaetano Curreri | dopo l’infarto tranquillizza i fan | a breve le dimissioni

(Di sabato 7 agosto 2021) Ha fatto preoccupare tutti, leader degli Stadio che lo scorso mese è stato colpito da un malore mentre si trovava sul palco per una esibizione con il Solis Strings Quartet a San Benedetto del Tronto per la rassegna estiva Nel cuore, nell’anima. Immediati i soccorsi, che gli hanno salvato la vita. L’artista,giorni di pesante silenzio, ha parlato attraverso al pagina Instagram della band. Sono stati attimi di vera paura, quelli vissuti lo scorso 30 luglio daessere apparso confuso e disorientato, infatti, si è accasciato ed è svenuto sul palco in preda ad un malore. ...

Buone notizie, che tutti stavano apettando.sarà dimesso presto e, come spiega lui stesso, sta decisamente meglio. Il cantante degli Stadio ha voluto rassicurare i fan sulla sua salute e in un post social ha scritto: "Anche ...... che lo ha condotto in terapia intensiva all' Ospedale Mazzoni di Ascoli , il frontman degli ' Stadio ',ha qualcosa da dire ai fan e soprattutto al brutto malore che lo ha colto così ...Buone notizie, che tutti stavano apettando. Gaetano Curreri sarà dimesso presto e, come spiega lui stesso, sta decisamente meglio. Il cantante degli Stadio ha voluto rassicurare ...