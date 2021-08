Delusione per Elisabetta Gregoraci, Battiti Live ha un crollo: i dati e la reazione di lei (FOTO) (Di sabato 7 agosto 2021) Nell’ultimo periodo, Elisabetta Gregoraci è stata impegnata con Battiti Live. Il programma dell’estate le ha dato molte soddisfazioni, tuttavia, l’ultima puntata trasmessa ha decretato un crollo radicale in termini di ascolti. I dati auditel registrati, infatti, non sono stati per nulla all’altezza delle aspettative. Ad ogni modo, l’ex di Briatore non sembra essersi fatta scalfire L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 7 agosto 2021) Nell’ultimo periodo,è stata impegnata con. Il programma dell’estate le ha dato molte soddisfazioni, tuttavia, l’ultima puntata trasmessa ha decretato unradicale in termini di ascolti. Iauditel registrati, infatti, non sono stati per nulla all’altezza delle aspettative. Ad ogni modo, l’ex di Briatore non sembra essersi fatta scalfire L'articolo proviene da KontroKultura.

