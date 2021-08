Covid, capo laboratorio Wuhan: “In arrivo nuove varianti” (Di sabato 7 agosto 2021) Il virus del Covid continuerà a mutare e il mondo dovrà prepararsi a conviverci. E’ quanto ha affermato la virologa Shi Zhengli, a capo dell’Istituto di virologia di Wuhan, al South China Morning, esortando le persone a continuare a vaccinarsi. “Poiché il numero di casi infetti è diventato troppo grande, questo ha permesso al nuovo coronavirus di avere maggiori opportunità di mutare e nuove varianti continueranno ad emergere”, ha affermato. La variante Delta è diventata rapidamente il ceppo dominante e sta guidando un’impennata dei casi in tutto il mondo. Rilevata per la prima volta in India, è apparso in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Il virus delcontinuerà a mutare e il mondo dovrà prepararsi a conviverci. E’ quanto ha affermato la virologa Shi Zhengli, adell’Istituto di virologia di, al South China Morning, esortando le persone a continuare a vaccinarsi. “Poiché il numero di casi infetti è diventato troppo grande, questo ha permesso al nuovo coronavirus di avere maggiori opportunità di mutare econtinueranno ad emergere”, ha affermato. La variante Delta è diventata rapidamente il ceppo dominante e sta guidando un’impennata dei casi in tutto il mondo. Rilevata per la prima volta in India, è apparso in ...

Covid, capo laboratorio Wuhan: "In arrivo nuove varianti" Adnkronos Covid Usa oggi, superati i 100mila casi al giorno: più della scorsa estate Alla Florida fa attualmente capo il 19 per cento di tutti i casi rilevati a livello nazionale. In Usa 100 mila casi al giorno, peggio dell'estate 2020. I nuovi casi di contagio da Covid negli Usa ...

Covid, capo laboratorio Wuhan: "In arrivo nuove varianti" Il virus del Covid continuerà a mutare e il mondo dovrà prepararsi a conviverci. E' quanto ha affermato la virologa Shi Zhengli, a capo dell'Istituto di virologia di Wuhan, al South China Morning, eso ...

