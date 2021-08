Atletica, Fabrizio Donato annuncia il ritiro in modo straordinario... (Di sabato 7 agosto 2021) "La mia vita una favola", così con un video pubblicato su YouTube, Fabrizio Donato ha annunciato il ritiro. Il triplista azzurro, bronzo olimpico a Londra 2012, ha appeso le scarpe al chiodo dopo 47 ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) "La mia vita una favola", così con un video pubblicato su YouTube,hato il. Il triplista azzurro, bronzo olimpico a Londra 2012, ha appeso le scarpe al chiodo dopo 47 ...

Advertising

fabrizio_pavone : Tutti questi meme e queste battute contro la Gran Bretagna: ma insomma basta manco avessimo vinto 5 ori in atletica leggera.... - fabrizio_bux : RT @lemonmeringue_: Non so cosa sia successo nell'Atletica quest'anno ma è tutto #GiochiOlimpici #Athletics - TeleuniversoTV : Atletica – Fabrizio Donato si ritira: “Grazie di tutto capitano” : - LaStampaTV : VIDEO | Il commosso addio di Fabrizio Donato, capitano degli azzurri dell'atletica: 'La mia vita una favola'… - GDS_it : Atletica: si ritira #FabrizioDonato, il commovente video del capitano della nazionale azzurra… -