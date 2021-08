A disposizione nuove emoji WhatsApp 2021 su Android, la lista completa e significato (Di sabato 7 agosto 2021) Sono arrivate nuove emoji WhatsApp 2021 su dispositivi Android. L’aggiornamento dell’applicazione di messaggistica siglato con il pacchetto 2.21.16.10 introduce alcune emoticon molto attese perché già di scena da tempo su iPhone. Ai melafonini era toccato riceverle lo scorso aprile con l’introduzione dell’update iOS 14.5, ai dispositivi con sistema operativo di Google solo in questi giorni di piena estate. Di quali nuove emoji WhatsApp 2021 stiamo parlando? L’elenco visivo di ciò che ci attende con il nuovo aggiornamento è presente ... Leggi su optimagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Sono arrivatesu dispositivi. L’aggiornamento dell’applicazione di messaggistica siglato con il pacchetto 2.21.16.10 introduce alcune emoticon molto attese perché già di scena da tempo su iPhone. Ai melafonini era toccato riceverle lo scorso aprile con l’introduzione dell’update iOS 14.5, ai dispositivi con sistema operativo di Google solo in questi giorni di piena estate. Di qualistiamo parlando? L’elenco visivo di ciò che ci attende con il nuovo aggiornamento è presente ...

