Valentino Rossi partorito dalle stelle su una moto

(Di venerdì 6 agosto 2021), l’eterno ragazzino (Mercurio dominante) ha deciso di ritirarsi a fine anno. Proprio come ho letto su tanti post a lui dedicati sui social network, è la fine di una era. Su questo siamo tutti d’accordo. Il pesareseè stato un vero campione, dimostrato indubbiamente con le vittorie, ma proprio come succede in tutti gli sport dove distinguiamo quelli bravi, bravissimi, dai talenti puri, anche in questo specifico caso siamo costretti a mettere il 46 di Tavullia tra gli sportivi più talentuosi della storia.: la velocità ...

Max Biaggi ha voluto scrivere un post sui social dopo il ritiro di Valentino Rossi dal mondo della Moto GP. Le sue meravigliose parole hanno subito fatto il giro del web per via dello stupendo messaggio senza ipocrisie scritto per il rivale. Valentino Rossi ha annunciato ieri il ritiro a 42 anni, niente più gare nelle MotoGp per il Dottore numero 46 che per più di 20 anni ha fatto gioire milioni di italiani da nord a sud dello stivale.