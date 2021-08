Uomo trovato morto in casa a Prizzi, fermata la compagna (Di venerdì 6 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Un 51enne è stato trovato senza vita in casa a Prizzi, in provincia di Palermo. L’Uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Pagliarelli, accanto al cadavere pezzi di vetro provenienti da una bottiglia. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si tratta di un omicidio, Il sostituto procuratore il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 6 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Un 51enne è statosenza vita in, in provincia di Palermo. L’è statoprivo di vita nella sua abitazione di via Pagliarelli, accanto al cadavere pezzi di vetro provenienti da una bottiglia. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si tratta di un omicidio, Il sostituto procuratore il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

