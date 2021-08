Tokyo 2020, Salvini: “Portate i sali al vedovo di Conte, Travaglio” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Qualcuno porti i sali al vedovo di Conte, Travaglio! Italia 10 – Gufi 0”. Matteo Salvini festeggia (anche) così sui social la decima medaglia d’oro olimpica dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, arrivata dalla 4X100 guidata da Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Nel mirino dell’ironia del leghista il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che all’inizio dell’avventura olimpica non aveva nascosto il suo scetticismo sulle prestazioni azzurre a Tokyo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) “Qualcuno porti ialdi! Italia 10 – Gufi 0”. Matteofesteggia (anche) così sui social la decima medaglia d’oro olimpica dell’Italia alle Olimpiadi di, arrivata dalla 4X100 guidata da Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Nel mirino dell’ironia del leghista il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, che all’inizio dell’avventura olimpica non aveva nascosto il suo scetticismo sulle prestazioni azzurre a. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - azzurridigloria : ????OLIMPIADI TOKYO 2020: CALENDARIO E AZZURRI IN GARA SABATO 7 AGOSTO???? Il calendario completo di domani, sabato 7 a… - Fprime86 : RT @sportmediaset: 4x100, #Tortu punge gli inglesi dopo l'oro: 'It's coming Rome. Di nuovo...' #SportMediaset -