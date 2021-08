Staffetta 4x100 | la delusione della stampa inglese | ' Not Italy again'

Advertising

La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'oro. L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu sono i CAMPIONI OLIMPICI della staffetta 4x100.

'Not Italy again' ('Non ancora l'Italia!'.) L'Italia si conferma il peggior incubo per lo sport inglese. Dopo lac la stampa inglese si è lasciata andare a titoli eloquenti. Il Daily Mail esterna la delusione per l'ennesima vittoria italiana: 'Not Italy again'. Leggi anche > Le Olimpiadi di Tokyo ...Siamo i più veloci del mondo anche nella, Patta - Jacobs - Desalu - Tortu primi con un formidabile 37'50, abbiamo vinto, in questo venerdì indimenticabile, pure nel karate con Luigi ...Al via l'obbligo del green pass, ecco com'è andata la prima giornata in Sardegna, tra bar, locali e musei SASSARI. Ecco alcuni dei temi che affronteremo sul giornale in edicola domani, sabato 7 agosto ...38 medaglie totali, superate le olimpiadi del 1932 e del 1960 quando si era toccato quota 36. Tokyo 2020 per i colori azzurri è diventata l'Olimpiade più fruttuosa di sempre ...