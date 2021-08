"Percorso lungo, ma uscirà la verità". Ufficiale, Luca Palamara in campo coi radicali: tutto "grazie" a una grillina... (Di venerdì 6 agosto 2021) Luca Palamara si candida a Roma, adesso è Ufficiale. L'ex pm correrà alle suppletive - con un proprio simbolo - per il posto lasciato vuoto alla Camera della grillina Emanuela Del Re, nominata rappresentante speciale Ue per il Sahel, nel collegio uninominale di Roma Monte Mario-Prima Valle. L'obiettivo è quello di portare avanti quella che lui definisce la battaglia per la verità. Una battaglia iniziata con la pubblicazione del libro "Il Sistema", insieme al direttore di Libero Alessandro Sallusti. L'annuncio è arrivato nella sede storica del Partito Radicale. Sul simbolo presentato ci sono la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021)si candida a Roma, adesso è. L'ex pm correrà alle suppletive - con un proprio simbolo - per il posto lasciato vuoto alla Camera dellaEmanuela Del Re, nominata rappresentante speciale Ue per il Sahel, nel collegio uninominale di Roma Monte Mario-Prima Valle. L'obiettivo è quello di portare avanti quella che lui definisce la battaglia per la. Una battaglia iniziata con la pubblicazione del libro "Il Sistema", insieme al direttore di Libero Alessandro Sallusti. L'annuncio è arrivato nella sede storica del Partito Radicale. Sul simbolo presentato ci sono la ...

