Morto Carlo Bini, il tenore lirico famoso in tutto il mondo (Di venerdì 6 agosto 2021) Lutto nel mondo della musica, è Morto oggi 6 agosto 2021 il tenore Carlo Bini, all'età di 84 anni, già da tempo ricoverato per motivi di cuore. Carlo Bini, lo straordinario tenore che sostituì Pavarotti nella "Lucia di Lamermoor" è Morto oggi, 6 agosto 2021, all'ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia, dove si trovava ricoverato da tempo per problemi di cuore. L'artista era originario di Santa Maria Capua Vetere, dove vivono alcuni suoi familiari, e si è spento oggi, all'età di 84 anni.

