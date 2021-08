Meteo Roma del 06-08-2021 ore 19:15 (Di venerdì 6 agosto 2021) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia aggiornata del tutto instabile al mattino pioggia e speciali Dosso dei settori Alpini Serena su Pianura Padana ed Emilia Romagna al pomeriggio temporale in estensione fin sulle coste tempo asciutto sui medesimi settori fino in esaurimento tra serata in nottata ancora a ridosso dei rilievi al centro giornata di tempo stabile È soleggiato Sole pieno al mattino e al pomeriggio su tutti i settori non sono previste variazioni di rilievo nelle ore notturne con assenza prevalente di nuvolosità al sud e sulle Isole cieli sereni se al mattino che al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021)appuntamento con ille previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia aggiornata del tutto instabile al mattino pioggia e speciali Dosso dei settori Alpini Serena su Pianura Padana ed Emiliagna al pomeriggio temporale in estensione fin sulle coste tempo asciutto sui medesimi settori fino in esaurimento tra serata in nottata ancora a ridosso dei rilievi al centro giornata di tempo stabile È soleggiato Sole pieno al mattino e al pomeriggio su tutti i settori non sono previste variazioni di rilievo nelle ore notturne con assenza prevalente di nuvolosità al sud e sulle Isole cieli sereni se al mattino che al ...

Advertising

quartomiglio : Bollettino MeteoMar Lazio per il WEEKEND – sabato 07 e domenica 08 agosto 2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 06-08-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - quartomiglio : Siccità ai LIVELLI ESTREMI in ITALIA e più moderata nel LAZIO - romasulweb : Meteo a Roma: temperature in aumento, nel weekend clima caldo e afoso - statodelsud : Meteo a Roma: le previsioni del 6 agosto -