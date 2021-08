Matteo Cambi si racconta: dalla droga all’ossessione per la popolarità (Di venerdì 6 agosto 2021) L’imprenditore si è raccontato in un’intervista a Libero Quotidiano, parlando del suo periodo buio Matteo Cambi, ex patron del marchio Guru, ha rilasciato un’intensa intervista a Libero Quotidiano. L’imprenditore ha raccontato di un periodo buio della sua vita, quando faceva uso di sostanze ed era anche ossessionato dalla popolarità. Infatti in quegli anni era spesso in compagnia di personaggi famosi non solo per motivi lavorativi ma anche per motivi legati alla sua vita privata. In quel periodo ha avuto dei flirt con Stefania Orlando e ancora con Fernanda Lessa e altre donne ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021) L’imprenditore si èto in un’intervista a Libero Quotidiano, parlando del suo periodo buio, ex patron del marchio Guru, ha rilasciato un’intensa intervista a Libero Quotidiano. L’imprenditore hato di un periodo buio della sua vita, quando faceva uso di sostanze ed era anche ossessionato. Infatti in quegli anni era spesso in compagnia di personaggi famosi non solo per motivi lavorativi ma anche per motivi legati alla sua vita privata. In quel periodo ha avuto dei flirt con Stefania Orlando e ancora con Fernanda Lessa e altre donne ...

