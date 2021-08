Lotta, sarà Kyle Dake l’avversario di Frank Chamizo per il bronzo a Tokyo 2020 (Di venerdì 6 agosto 2021) sarà come da pronostico lo statunitense Kyle Douglas Dake il rivale di Frank Chamizo Marquez nella sfida per la medaglia di bronzo nei -74 kg dello stile libero alle Olimpiadi di Tokyo: Dake infatti nell’unico turno dei ripescaggi ha facilmente battuto per superiorità tecnica il cubano Jeandry Garzon Caballero, con incontro interrotto sul punteggio di 10-0 dopo 2’59”. Dake inizia subito all’attacco, e dopo 25? arriva la prima presa, che lo porta sul 2-0, cui fanno seguito, nel breve volgere di 18? tre rotolamenti, che lo portano sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)come da pronostico lo statunitenseDouglasil rivale diMarquez nella sfida per la medaglia dinei -74 kg dello stile libero alle Olimpiadi diinfatti nell’unico turno dei ripescaggi ha facilmente battuto per superiorità tecnica il cubano Jeandry Garzon Caballero, con incontro interrotto sul punteggio di 10-0 dopo 2’59”.inizia subito all’attacco, e dopo 25? arriva la prima presa, che lo porta sul 2-0, cui fanno seguito, nel breve volgere di 18? tre rotolamenti, che lo portano sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Lotta sarà Il respiro della Cina contemporanea ... aperti dalla genesi del virus e dalla lotta alla pandemia. Ma si parla poi di lavoro e lavoratori, ... Questa stella cinese ormai allo zenit dominerà il nostro ragionare nei prossimi decenni, sarà ...

Hölderlin e Gontard, Lettere d'amore ... quel che riterrai giusto sarà la mia volontà, e se tu pensi che in realtà sarebbe un bene ... Forse la lunga lotta per "aver quiete", quella lotta che Susette e Friedrich, complici, hanno intrapreso fin ...

