Lo sfogo della polizia: "Non riusciamo a fare i tamponi ai migranti" (Di venerdì 6 agosto 2021) I continui sbarchi di migranti rendono impossibile l'applicazione delle regole procedurali di accoglienza. E così il Sap e il Siulp scrivono al ministro Lamorgese per un incontro urgente Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) I continui sbarchi direndono impossibile l'applicazione delle regole procedurali di accoglienza. E così il Sap e il Siulp scrivono al ministro Lamorgese per un incontro urgente

Ultime Notizie dalla rete : sfogo della Lo sfogo della polizia : "Non riusciamo a fare i tamponi ai migranti " Proprio per questo motivo, il Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) e il Siulp (Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia), hanno scritto una lettera congiunta al ministro dell'Interno Luciana ...

Lo sfogo della polizia: "Non riusciamo a fare i tamponi ai migranti" ilGiornale.it L'estate di Anthony Hopkins è all'insegna dell'italianità L'attore Premio Oscar Anthony Hopkins sembra essersi davvero innamorato del nostro Paese: tramite Instagram il nostro Hannibal Lecter ci ha infatti mostrato tutto il suo entusiasmo per questa sua esta ...

Proprio per questo motivo, il Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) e il Siulp (Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia), hanno scritto una lettera congiunta al ministro dell'Interno Luciana ...