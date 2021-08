L’intelligence Usa mette le mani sui dati del laboratorio di Wuhan (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuove ombre inghiottono il Wuhan Institute of Virology (WIV), l’ormai famigerato laboratorio di Wuhan dal quale, secondo alcuni, potrebbe essere fuoriuscito accidentalmente il Sars-CoV-2. Anche se le autorità cinesi hanno sempre negato ogni coinvolgimento della struttura con il virus, e anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), almeno in un primo momento, aveva escluso tale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuove ombre inghiottono ilInstitute of Virology (WIV), l’ormai famigeratodidal quale, secondo alcuni, potrebbe essere fuoriuscito accidentalmente il Sars-CoV-2. Anche se le autorità cinesi hanno sempre negato ogni coinvolgimento della struttura con il virus, e anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), almeno in un primo momento, aveva escluso tale InsideOver.

Advertising

Agenzia_Italia : L'intelligence Usa è in possesso dei dati del laboratorio di Wuhan - FilippoCarmigna : RT @Agenzia_Italia: L'intelligence Usa è in possesso dei dati del laboratorio di Wuhan - gracia65 : RT @Agenzia_Italia: L'intelligence Usa è in possesso dei dati del laboratorio di Wuhan - MaggioreSimona : RT @Agenzia_Italia: L'intelligence Usa è in possesso dei dati del laboratorio di Wuhan - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'intelligence Usa è in possesso dei dati del laboratorio di Wuhan -