Inter | dimissioni di massa | quel patto rotto da Marotta e Ausilio

Advertising

pisto_gol : ??Chissà se dopo questa pantomima-la trattativa Chelsea/Inter per Lukaku è iniziata un mese fa-Marotta & Ausilio dar… - TuttoMercatoWeb : Il Giornale - Inter, Marotta e Ausilio avevano concordato le dimissioni insieme a Conte - sportmediaset : Inter, #Marotta e i pochi margini di manovra: tornano le voci di dimissioni. #SportMediaset - serieAnews_com : ?? #Inter, #Conte e il patto con #Marotta e #Ausilio ?? sarebbero dovute arrivare le dimissioni di tutti e tre - stipicj : RT @pisto_gol: ??Chissà se dopo questa pantomima-la trattativa Chelsea/Inter per Lukaku è iniziata un mese fa-Marotta & Ausilio daranno le d… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dimissioni

Intanto, situazione tesa in casa, con i tifosi che si schierano contro Zhang e a favore di ... tensione anche nella dirigenza, ma al momento non risultano imminentidi Ausilio e ...... Giuseppe Marotta Su Il Giornale, Franco Ordine racconta di un patto per lestretto dalla dirigenza dell'con l'ex allenatore Antonio Conte per frenare le cessioni decise da Suning. ...I tre decisero che avrebbero presentato in blocco le dimissioni per convincere Zhang a evitare le cessioni. Poi l'allenatore ha tirato dritto ...No alle dimissioni. 'Se Lukaku rimanesse, sarebbe il maggior punto di forza dell'attacco nerazzurro. Qualora dovesse andare via, Inzaghi affronterebbe a testa alta, e forse con ancor più voglia, il fu ...