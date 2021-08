“In arrivo tre principesse”. GF Vip, Alfonso Signorini non bada a spese: il triplo colpo è ufficiale (Di venerdì 6 agosto 2021) Ancora altri grandi colpi per Alfonso Signorini e il suo ‘Grande Fratello Vip’, edizione numero sei. Ormai è praticamente quasi ufficiale l’approdo nel reality show di Canale 5 di tre sorelle molto famose. Un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato tutti senza parole. Una notizia inaspettata, ma che fa comprendere come il padrone di casa stia lavorando duramente per mettere in piedi un cast eccezionale. E almeno per il momento sembra ci stia davvero riuscendo. E anche decisamente alla grande. Nella giornata del 5 agosto è uscita un’indiscrezione su altri due possibili personaggi. Nella Casa del ‘Grande Fratello ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Ancora altri grandi colpi pere il suo ‘Grande Fratello Vip’, edizione numero sei. Ormai è praticamente quasil’approdo nel reality show di Canale 5 di tre sorelle molto famose. Un vero e propriodi scena, che ha lasciato tutti senza parole. Una notizia inaspettata, ma che fa comprendere come il padrone di casa stia lavorando duramente per mettere in piedi un cast eccezionale. E almeno per il momento sembra ci stia davvero riuscendo. E anche decisamente alla grande. Nella giornata del 5 agosto è uscita un’indiscrezione su altri due possibili personaggi. Nella Casa del ‘Grande Fratello ...

Advertising

lixre : RT @La_Lettura: Parole e suoni: i musicisti che diventano (anche) scrittori. Nell'App de «la Lettura», il focus di @idaBozzi. Nell'inserto… - sabrinatehilim : RT @GarauSilvana: #RomaConVirginiaRaggi Nuove caldaie per le case popolari. In corso la sostituzione di 23 nuovi impianti prima dell’arriv… - ValentinaStan8 : RT @tileggo: Due passi avanti, uno indietro. Tre passi avanti, due indietro.. Prima o poi, arrivo. Ma dov’è che devo arrivare? - cactus_om_ : RT @tileggo: Due passi avanti, uno indietro. Tre passi avanti, due indietro.. Prima o poi, arrivo. Ma dov’è che devo arrivare? - vitocal82 : @InterCM16 Sono tre giorni che è in arrivo,ma la stanno portando a piedi da Londra? -