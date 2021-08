Hiroshima 6 agosto 1945, quel Sole esploso in un istante: 76 anni fa la bomba atomica (Di venerdì 6 agosto 2021) Sente battere le ali / Sente il freddo tutto intorno a sé / Vede luci di luce più abbagliante / Di quel Sole esploso in un istante… Così cantano i Nomadi ne Il pilota di Hiroshima e in un certo senso è vero. quel giorno, alle 8.15 del mattino, quando gli americani sganciarono la prima bomba atomica sulla città giapponese, fu come se il Sole stesso precipitasse sulla Terra. La superfortezza volante B-29 ‘Enola Gay’ scaricò su Hiroshima l’ordigno più diabolico che potesse esistere. In pochi secondi morirono oltre 100mila ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 agosto 2021) Sente battere le ali / Sente il freddo tutto intorno a sé / Vede luci di luce più abbagliante / Diin un… Così cantano i Nomadi ne Il pilota die in un certo senso è vero.giorno, alle 8.15 del mattino, quando gli americani sganciarono la primasulla città giapponese, fu come se ilstesso precipitasse sulla Terra. La superfortezza volante B-29 ‘Enola Gay’ scaricò sul’ordigno più diabolico che potesse esistere. In pochi secondi morirono oltre 100mila ...

