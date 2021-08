Free Guy riesce a parlare davvero dei videogiochi per criticare noi (Di venerdì 6 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=fFqjLDQq4es&t=58s Guardando Free Guy si ha la sensazione – strana – di assistere a un film libero come uno indipendente e piccolino, ma prodotto con i soldi e la ricchezza di quelli grandi. Questo perché grande lo è davvero: si tratta di una produzione Disney (nelle sale da giovedì 12 agosto) che non ha tuttavia l’atteggiamento insicuro e pauroso di battere strade inconsuete. Cosa ancora meno usuale, Free Guy non sfrutta o prende in giro i videogiochi: anzi, su quel mondo ha davvero qualcosa da dire. La trama è semplice e perfetta per Shawn Levy, regista di Notte al ... Leggi su wired (Di venerdì 6 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=fFqjLDQq4es&t=58s GuardandoGuy si ha la sensazione – strana – di assistere a un film libero come uno indipendente e piccolino, ma prodotto con i soldi e la ricchezza di quelli grandi. Questo perché grande lo è: si tratta di una produzione Disney (nelle sale da giovedì 12 agosto) che non ha tuttavia l’atteggiamento insicuro e pauroso di battere strade inconsuete. Cosa ancora meno usuale,Guy non sfrutta o prende in giro i: anzi, su quel mondo haqualcosa da dire. La trama è semplice e perfetta per Shawn Levy, regista di Notte al ...

