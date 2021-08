Draghi: 'Condivido il concetto alla base del reddito di cittadinanza - Sarà riformato? Troppo presto per dirlo' (Di venerdì 6 agosto 2021) Per dire se il reddito di cittadinanza verrà riformato 'è Troppo presto', ma il concetto che c'è alla base del provvedimento 'io lo Condivido in pieno'. A chiarirlo è il premier Mario Draghi , il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021) Per dire se ildiverrà'è', ma ilche c'èdel provvedimento 'io loin pieno'. A chiarirlo è il premier Mario, il ...

Draghi, appello agli italiani, vaccinatevi e seguite regole

Mario Draghi agli italiani: "Vaccinatevi e rispettate le regole" Il premier Mario Draghi ha incontrato i cronisti a Palazzo Chigi per un saluto informale prima ... ma il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno".

Mario Draghi agli italiani: "Vaccinatevi e rispettate le regole" "L'Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti di Francia, Germania, Usa, occorre che questo sforzo continui", ha detto il presidente del Consiglio.

Reddito: Draghi, condivido in pieno concetto alla sua base "E' troppo presto per dire se verrà riformato ma il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno". Lo dice il premier Mario Draghi parlando con i cronisti Palazzo Chigi. (AN ...

