Cos’è e cosa significa il crowdsourcing (Di venerdì 6 agosto 2021) Senza paura di esagerare, la storia del crowdsourcing è un po’ la storia stessa dell’umanità, considerando che la specie umana è assolutamente una di tipo sociale. Nell’antichità esistono innumerevoli esempi di sforzo collettivo, e in un certo senso potremmo dire che la costituzione iniziale di una società e delle sue leggi è di fatto un atto di crowdsourcing. Facendo un salto ai giorni nostri, si tratta di nuova forma di business con la possibilità di stravolgere il mercato. Per altro dalle forme molteplici. Una vera e propria “saggezza delle folle” che fonda le sue radici nella ricerca sull’innovazione aperta e sulla co-creazione, e che si occupa ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) Senza paura di esagerare, la storia delè un po’ la storia stessa dell’umanità, considerando che la specie umana è assolutamente una di tipo sociale. Nell’antichità esistono innumerevoli esempi di sforzo collettivo, e in un certo senso potremmo dire che la costituzione iniziale di una società e delle sue leggi è di fatto un atto di. Facendo un salto ai giorni nostri, si tratta di nuova forma di business con la possibilità di stravolgere il mercato. Per altro dalle forme molteplici. Una vera e propria “saggezza delle folle” che fonda le sue radici nella ricerca sull’innovazione aperta e sulla co-creazione, e che si occupa ...

Advertising

RegLiguria : ?? GREEN PASS, ISTRUZIONI PER L'USO Dal #6agosto il #GreenPass sarà obbligatorio per entrare in luoghi al chiuso, c… - robyvise64 : @Pericle2V @petergomezblog @fattoquotidiano Ovvio che tu sai cos’è il fine del reddito di cittadinanza?Ma forse è p… - jetlon85 : @FabioCasalucci È arrivato sto fenomeno a decretare cos'è razzista e cosa no... - puscascapo : @VelenoPotente @FabrizioBarb @Twittaia1 Cosa cambia? Quando il governo ha stabilito che si poteva mangiare solo all… - sosconnessa : RT @ilariainstabile: investigate su cos'ha fatto con la cele che è l'unica cosa che mi interessa -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è cosa iPhone 12, non è mai stato così conveniente Punto Informatico