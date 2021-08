Al via l'esodo estivo: ecco quali sono i punti più caldi sulla via delle vacanze (Di venerdì 6 agosto 2021) L'esodo estivo è in partenza: dal pomeriggio di oggi è infatti previsto traffico molto intenso in direzione sud, su tutte le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 6 agosto 2021) L'è in partenza: dal pomeriggio di oggi è infatti previsto traffico molto intenso in direzione sud, su tutte le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare ...

Advertising

infoitinterno : Traffico, al via l'esodo d'agosto. Sabato 7 da bollino nero, i punti critici nel weekend - Piergiulio58 : Traffico, al via l'esodo d'agosto: i punti critici nel weekend. - statodelsud : Traffico, al via l’esodo d’agosto. Sabato 7 da bollino nero, i punti critici nel weekend - Pino__Merola : Traffico, al via l’esodo d’agosto. Sabato 7 da bollino nero, i punti critici nel weekend - OlgaRedBlack : RT @SkyTG24: Traffico, al via l'esodo d'agosto. Sabato 7 da bollino nero, i punti critici nel weekend -