Tragedia in Portogallo: morto Emilio, il figlio diciottenne di Michael Ballack (Di giovedì 5 agosto 2021) Tragedia in famiglia per Michael Ballack . Emilio Ballack , il figlio diciottenne dell’e x calciatore tedesco , stella della sua nazionale, del Bayern Monaco e del Chelsea, è morto in Portogallo, vittima... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 agosto 2021)in famiglia per, ildell’e x calciatore tedesco , stella della sua nazionale, del Bayern Monaco e del Chelsea, èin, vittima...

Advertising

eire_dani : RT @_DAGOSPIA_: TRAGEDIA PER MICHAEL BALLACK: EMILIO, IL FIGLIO 18ENNE MUORE SU UN QUAD IN PORTOGALLO... - sonfattacosi : RT @_DAGOSPIA_: TRAGEDIA PER MICHAEL BALLACK: EMILIO, IL FIGLIO 18ENNE MUORE SU UN QUAD IN PORTOGALLO... - _DAGOSPIA_ : TRAGEDIA PER MICHAEL BALLACK: EMILIO, IL FIGLIO 18ENNE MUORE SU UN QUAD IN PORTOGALLO... - mister_ricci : RT @TuttoMercatoWeb: Tragedia in Portogallo, il figlio diciottenne di Michael Ballack muore in un incidente d'auto - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Tragedia in Portogallo, il figlio diciottenne di Michael Ballack muore in un incidente d'auto -