Si collega, ma qualcosa va storto: gaffe in mondovisione per Bassetti, in casa accade l'impensabile (Di giovedì 5 agosto 2021) gaffe per Matteo Bassetti. Oltre a essere ospite in televisione, l'infettivologo del San Martino di Genova dispensa consigli su Covid e vaccini anche sui suoi seguitissimi social. Ci ha provato su Instragram nella diretta delle 18.30 di mercoledì 4 agosto. qualcosa però è accaduto. Il professore, forse per un guasto tecnico, non è riuscito a far sentire la propria voce. Niente audio, dunque. Di più, la diretta doveva essere con il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia. Prima di disattivare l'audio Bassetti si era però lamentato del collega: "Non lo vedo proprio, non sarà capace a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)per Matteo. Oltre a essere ospite in televisione, l'infettivologo del San Martino di Genova dispensa consigli su Covid e vaccini anche sui suoi seguitissimi social. Ci ha provato su Instragram nella diretta delle 18.30 di mercoledì 4 agosto.però è accaduto. Il professore, forse per un guasto tecnico, non è riuscito a far sentire la propria voce. Niente audio, dunque. Di più, la diretta doveva essere con il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia. Prima di disattivare l'audiosi era però lamentato del: "Non lo vedo proprio, non sarà capace a ...

