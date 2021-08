Scherzo a Tommaso Zorzi | assurdo quanto certi commenti del web | ecco cosa è successo

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 5 agosto 2021) Lodi cattivo gusto aStanzani è andato avanti per l’intera giornata di ieri.? Un “burlone” (per essere buoni) gli ha mandato una pizza ogni mezz’ora utilizzando i rider dei delivery.del web Naturalmenteha rimandato sempre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.