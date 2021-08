Rai: Fuortes promette tagli ai costi e stop ai talent ospiti della concorrenza (Di giovedì 5 agosto 2021) Rai, la cura Fuortes parte da costi delle Reti e pubblicità Il Sole 24 Ore, pagina 8, di Andrea Biondi. Arrivando al vertice della Rai «ci assumiamo grandi responsabilità», e innanzitutto «la responsabilità della gestione di importanti risorse pubbliche in una fase molto delicata della vita dell’azienda, che intendiamo onorare». Così la presidente della Rai, Marinella Soldi, in uno dei passaggi della sua prima uscita davanti alla Commissione di Vigilanza. Durante la quale un’altra dichiarazione è tutt’altro che trascurabile, sul Contratto di servizio ora in scadenza e che ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 5 agosto 2021) Rai, la curaparte dadelle Reti e pubblicità Il Sole 24 Ore, pagina 8, di Andrea Biondi. Arrivando al verticeRai «ci assumiamo grandi responsabilità», e innanzitutto «la responsabilitàgestione di importanti risorse pubbliche in una fase molto delicatavita dell’azienda, che intendiamo onorare». Così la presidenteRai, Marinella Soldi, in uno dei passaggisua prima uscita davanti alla Commissione di Vigilanza. Durante la quale un’altra dichiarazione è tutt’altro che trascurabile, sul Contratto di servizio ora in scadenza e che ...

