Ostuni, musica alta alle 4 di notte: ex assessore scende in strada e distrugge la cassa a bastonate | VIDEO (Di giovedì 5 agosto 2021) musica alta, schiamazzi e movida fino a notte fonda: succede nel centro di Ostuni, la città bianca cuore della Puglia, nota località turistica che attrae giovani da tutta Italia. Nel bel mezzo della notte, alle 4 circa, i ragazzi sono ancora in strada con la musica a tutto volume. Matteo Tanzarella, ex assessore alla Polizia locale, scende in strada urlando e brandendo una mazza: “Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare’’. Con il bastone fa a pezzi la ... Leggi su tpi (Di giovedì 5 agosto 2021), schiamazzi e movida fino afonda: succede nel centro di, la città bianca cuore della Puglia, nota località turistica che attrae giovani da tutta Italia. Nel bel mezzo della4 circa, i ragazzi sono ancora incon laa tutto volume. Matteo Tanzarella, exalla Polizia locale,inurlando e brandendo una mazza: “Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare’’. Con il bastone fa a pezzi la ...

