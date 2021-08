Olimpiadi: notte italiana con Rizza argento nella canoa ed il bronzo di Paltrinieri nel nuoto di fondo, la 4×100 in finale con Jacobs Tokyo 2020 (Di giovedì 5 agosto 2021) Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella dieci chilometri di nuoto di fondo. Manfredi Rizza medaglia d’argento per l’Italia nella canoa K1 sulla distanza dei duecento metri. Nell’atletica leggera la 4×100 maschile con 37?95 (record italiano) ha conquistato l’accesso alla finale di domani alle 15,50 ora italiana. (immagine: tratta da tweet Coni) L'articolo Olimpiadi: notte ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 5 agosto 2021) Gregorioha conquistato la medaglia didieci chilometri didi. Manfredimedaglia d’per l’ItaliaK1 sulla distanza dei duecento metri. Nell’atletica leggera lamaschile con 37?95 (record italiano) ha conquistato l’accesso alladi domani alle 15,50 ora. (immagine: tratta da tweet Coni) L'articolo...

