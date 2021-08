No, dire «basta smartworking» non è un buon «piano anti hacker» (Di giovedì 5 agosto 2021) Il nuovo sport nazionale, in un periodo di Giochi Olimpici, è senza dubbio quello di diventare – così, all’improvviso – esperti di hackeraggi, nonostante questa materia sia estremamente delicata e complessa. La principale deviazione di questo principio è rappresentata dai social network che, mettendo a disposizione di tutti delle notizie molto virali, incentivano sicuramente i commenti che, se diventano molti, vanno a influenzare pesantemente l’opinione pubblica. Opinione pubblica che poi, a sua volta, viene riportata sui giornali, con qualche esagerazione a completare il quadro. Il Messaggero – nell’edizione romana – parlando dell’attacco hacker che ha ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 agosto 2021) Il nuovo sport nazionale, in un periodo di Giochi Olimpici, è senza dubbio quello di diventare – così, all’improvviso – esperti diaggi, nonostante questa materia sia estremamente delicata e complessa. La principale deviazione di questo principio è rappresentata dai social network che, mettendo a disposizione di tutti delle notizie molto virali, incentivano sicuramente i commenti che, se diventano molti, vanno a influenzare pesantemente l’opinione pubblica. Opinione pubblica che poi, a sua volta, viene riportata sui giornali, con qualche esagerazione a completare il quadro. Il Messaggero – nell’edizione romana – parlando dell’attaccoche ha ...

redazioneiene : Auguri a @pierpaolopretel! ?? Per il suo compleanno riviviamo lo scherzo che gli hanno fatto @NicDeDevitiis e… - enpaonlus : Animali da pelliccia: la richiesta alla Commissione Europea per la chiusura degli allevamenti… - chefaticaraga : @comedicoio__ Basta dire che per la Russia ci sono le gemelle Averina ?? - albedo87 : RT @flaviafratello: Un po' come dire:' Il piano anti-incidenti: basta auto' Il Messaggero, pag 42 #rassegnastampa - l3vibaku : RT @eanataliaa: ma poi cosa vuol dire 'bkg non merita il perdono di deku'?? deku non desidera altro che stare accanto a bkg e diventare ero… -