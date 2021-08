Mps | Franco non convince la Lega Nessun favore a banche private

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 5 agosto 2021) "A me e allainteressa solo che, con i soldi pubblici, non si favoriscano ancora una voltache non ne hanno bisogno, sacrificando migliaia di lavoratori e chiudendo centinaia di sportelli. Il marchio MPS è ricco di storia e di valore, nonostante i disastri compiuti sulla pelle di senesi e toscani negli anni dal PD, e non può essere svenduto perché “ce lo chiede l’Europa”". Lo... Segui su affaritaliani.it