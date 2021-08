Messi | rottura col Barcellona e “rinnovo quasi impossibile”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Leoè “più fuori che mai” daled è “” il suo. E’ il quotidiano spagnolo Marca ad annunciare, nella sua versione on line, il ribaltone nella trattativa tra il fenomeno argentino attualmente svincolato e il club blaugrana. La trattativa che sembrava avviata verso una soluzione positiva ora è a un “punto di non ritorno”, scrive ancora Marca, secondo cui anche il presidente delJoan Laporta sarebbe pronto a gettare la spugna. La dirigenza blaugrana starebbe già valutando come comunicare lacon il sei volte Pallone ...

La dirigenza blaugrana starebbe già valutando come comunicare la rottura con il sei volte Pallone d'Oro. Il rinnovo di Messi, stando al retroscena di Marca che parla di un vero e proprio "terremoto" in casa Barcellona, sarebbe ormai quasi impossibile. Che ha fatto andare su tutte le furie Messi e ha portato alla rottura. Troppi i costi del Barcellona, che avrebbe dovuto tagliare quasi metà rosa (e i salari di tutti i restanti) per permettersi lo stipendio dell'argentino ...