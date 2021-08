M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente (Di giovedì 5 agosto 2021) Due giorni fa il sì degli iscritti al nuovo statuto, oggi è il giorno della votazione dell’Assemblea nazionale degli iscritti del M5S per l’elezione di Giuseppe Conte a primo presidente del Movimento fondato da Beppe Grillo. Il quesito posto alla base pentastellata sulla nuova piattaforma Skyvote è questo: “Sei favorevole all’elezione del prof. Giuseppe Conte alla carica di presidente del Movimento 5 Stelle?”. La consultazione online si chiuderà domani sera alle 22. Potranno votare tutti gli attivisti regolarmente iscritti con identità certificata da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Due giorni fa il sì degli iscritti al nuovo statuto, oggi è il giorno delladell’Assemblea nazionale degli iscritti del M5S per l’elezione dia primodel Movimento fondato da Beppe Grillo. Il quesito posto alla base pentastellata sulla nuova piattaformaè questo: “Sei favorevole all’elezione del prof.alla carica didel Movimento 5 Stelle?”. La consultazione online si chiuderà domani sera alle 22. Potranno votare tutti gli attivisti regolarmente iscritti con identità certificata da ...

