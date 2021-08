La corsa per palazzo Mosti, ora è ufficiale: i renziani scelgono Mastella (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Coordinamento provinciale dei renziani, in adesione alle indicazioni del Coordinamento regionale, comunica il sostegno di Italia Viva al candidato Sindaco Clemente Mastella in occasione delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Benevento. “Italia Viva offrirà il proprio contributo politico e amministrativo al progetto che vede impegnato il Sindaco Clemente Mastella a confermare, per il prossimo quinquennio, la sua guida della Città di Benevento con esperienza, determinazione e conoscenza. Il partito sara’ inoltre attivo in più Comuni sanniti chiamati al voto il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Coordinamento provinciale dei, in adesione alle indicazioni del Coordinamento regionale, comunica il sostegno di Italia Viva al candidato Sindaco Clementein occasione delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Benevento. “Italia Viva offrirà il proprio contributo politico e amministrativo al progetto che vede impegnato il Sindaco Clementea confermare, per il prossimo quinquennio, la sua guida della Città di Benevento con esperienza, determinazione e conoscenza. Il partito sara’ inoltre attivo in più Comuni sanniti chiamati al voto il ...

