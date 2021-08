Il video di queste «palline colorate» che si raggruppano in autonomia non è reale (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 5 agosto 2021 su Facebook è stata pubblicato un video che mostra delle piccole palline di diversi colori dentro un contenitore di plastica trasparente cadere dall’alto e dividersi autonomamente in base al proprio colore. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «FISICA QUANTISTICA Le palline colorate vengono accostate da sole grazie alla risonanza dei cristalli di quarzo. Ogni colore ha una risonanza diversa. Allo stesso modo le persone si uniscono ad altre che vibrano alla stessa frequenza. E’ così che funziona l’universo». Si tratta di un contenuto ... Leggi su facta.news (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 5 agosto 2021 su Facebook è stata pubblicato unche mostra delle piccoledi diversi colori dentro un contenitore di plastica trasparente cadere dall’alto e dividersi autonomamente in base al proprio colore. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «FISICA QUANTISTICA Levengono accostate da sole grazie alla risonanza dei cristalli di quarzo. Ogni colore ha una risonanza diversa. Allo stesso modo le persone si uniscono ad altre che vibrano alla stessa frequenza. E’ così che funziona l’universo». Si tratta di un contenuto ...

