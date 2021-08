Grande Fratello Vip: arriva una chiacchieratissima ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ (Di giovedì 5 agosto 2021) Si scaldano i motori per il prossimo “Grande Fratello Vip” e cominciano a trapelare i primi nomi del partecipanti. Ci sarà certamente un’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” che poi aveva fatto molto parlare di sé per un gossip ben poco lusinghiero … Vi sveliamo immediatamente a chi alludiamo! Grande Fratello Vip: nella “Casa” anche Soleil Sorgè Ebbene sì, nel cast della nuova edizione ci sarà anche lei, che era stata la “scelta” del bellissimo ex tronista Luca Onestini. Erano rimasti insieme quattro mesi, poi si era scoperto che Soleil Sorgè lo stava tradendo con un altro ex tronista, Marco Cartasegna, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 5 agosto 2021) Si scaldano i motori per il prossimo “Vip” e cominciano a trapelare i primi nomi del partecipanti. Ci sarà certamente un’exdi “Uomini e Donne” che poi aveva fatto molto parlare di sé per un gossip ben poco lusinghiero … Vi sveliamo immediatamente a chi alludiamo!Vip: nella “Casa” anche Soleil Sorgè Ebbene sì, nel cast della nuova edizione ci sarà anche lei, che era stata la “scelta” del bellissimo ex tronista Luca Onestini. Erano rimasti insieme quattro mesi, poi si era scoperto che Soleil Sorgè lo stava tradendo con un altro ex tronista, Marco Cartasegna, ...

