Grande Fratello Vip 2021: due ex cantanti di Amici nel cast? (Di giovedì 5 agosto 2021) Manca sempre meno tempo all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e di conseguenza sono sempre di più le indiscrezioni in merito ai prossimi concorrenti del reality. Per il momento non ci sono nomi ufficiali, ma di certo Alfonso Signorini e il suo staff stanno lavorando molto per formare un cast stellare. Dopo il Grande successo dello scorso anno, i telespettatori si aspettano infatti di vedere una nuova edizione alla stessa altezza. I nomi che circolano sul web e sui giornali sono davvero numerosi e sembrano piacere anche al pubblico a casa che spera davvero di vedere questi vip all'interno della casa di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 agosto 2021) Manca sempre meno tempo all'inizio della nuova edizione delVip e di conseguenza sono sempre di più le indiscrezioni in merito ai prossimi concorrenti del reality. Per il momento non ci sono nomi ufficiali, ma di certo Alfonso Signorini e il suo staff stanno lavorando molto per formare unstellare. Dopo ilsuccesso dello scorso anno, i telespettatori si aspettano infatti di vedere una nuova edizione alla stessa altezza. I nomi che circolano sul web e sui giornali sono davvero numerosi e sembrano piacere anche al pubblico a casa che spera davvero di vedere questi vip all'interno della casa di ...

Advertising

Frances91774476 : @borghi_claudio Che buffone da grande fratello #matteobassetti - Ap79Primerano : @charlie17620465 Il grande fratello e' finito 5 mesi fa tornate alla vita reale come hanno fatto loro. Dopo tutto q… - llunastorta : ma secondo voi cosa spinge dei giornalisti ad andare al Grande Fratello Vip? - _eni__96 : RT @saarxxx8: per me la storia del grande fratello è stata e sarà solo:Dayane Mello,Rosalinda Cannavò,Pierpaolo Pretelli,Giulia Salemi,Tomm… - hugmebutch : Sto telefono è PIÙ GRANDE DEL MIO. E mio fratello, oltre ad avere 13 fottuti anni, ha pure le mani molto più picco… -