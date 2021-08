Future USA puntano ad apertura positiva (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – I Future USA mantengono frazionali rialzo, anticipando una partenza buona per Wall Street, sull’effetto trimestrali e a dispetto die contrastanti dati macroeconomici: i licenziamenti sono calati ancora, ma le richieste di sussidio sono poco sotto le attese ed il deficit commerciale è esploso. Frattanto, il contratto sul Dow Jones segna nun incremento dello 0,m19% a 34.857 punti, mentre l’S&P 500 sale dello 0,19% a 4.411 punti, Stessa impostazione per il Nasdaq che avanza dello 0,18% a 15.111 punti. Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – IUSA mantengono frazionali rialzo, anticipando una partenza buona per Wall Street, sull’effetto trimestrali e a dispetto die contrastanti dati macroeconomici: i licenziamenti sono calati ancora, ma le richieste di sussidio sono poco sotto le attese ed il deficit commerciale è esploso. Frattanto, il contratto sul Dow Jones segna nun incremento dello 0,m19% a 34.857 punti, mentre l’S&P 500 sale dello 0,19% a 4.411 punti, Stessa impostazione per il Nasdaq che avanza dello 0,18% a 15.111 punti.

Azioni, tassi e materie prime, ecco cosa aspettarsi E per quello che riguarda il rendimento dei decennali governativi Usa siamo arrivati ad un ... Il trend rialzista di medio lungo periodo del future sul petrolio Brent, almeno così come descritto dalla ...

