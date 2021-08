De Laurentiis tiene d' occhio il bilancio | ma il mercato vuole una soluzione | l' idea di Giuntoli

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il presidente Aurelio Desa di dover farema al con tempo è consapevole di dover tenere anche d'il, soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il Napoli però deve trovare una, e proprio di questo ne parla la Gazzetta dello Sport che scrive così al riguardo: "Il Napoli è vigile, pronto a capitalizzare l'eventuale convenienza., per assicurarsi un esterno mancino e un metodista, è da mesi in trattativa con mezza Europa. Molte discussione e un'unica richiesta: avere i calciatori in prestito. Una formula che non è in ...

ToniAzzurri : De Laurentiis è un breviario dei vizi e delle virtù di una vecchia imprenditoria all'italiana. E' una persona perbe… - sportli26181512 : Napoli, rinnovo Insigne: possibile incontro il 5 agosto con De Laurentiis: Tiene banco, in casa Napoli, il rinnovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis tiene

Domani, scrive il quotidiano rosa, è previsto l'incontro con il presidente Aurelio De,... le ultime su Locatelli CALCIOMERCATO NAPOLI, DUE OFFERTE PER OUNAS In casa Napolibanco ...La trattativa in casa Napoli per il rinnovo di Lorenzo Insigne non è stata ancora avviata, ma Destudia il modo per convincere il capitano In casa Napoliancora banco la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne e, con il ritorno del capitano dalla vacanze, la trattativa tra ...Agosto può essere decisivo solo per un eventuale cessione di Lorenzo Insigne, mentre i tempi del rinnovo di contratto potrebbero essere più lunghi.Gli azzurri numericamente non hanno falle, ma Mario Rui non convince al 100% e Ghoulam non offre garanzie di tenuta fisica. E allora il Napoli prosegue la ricerca di un terzino sinistro con tre opzion ...