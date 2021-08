Dalla parte di Biles. La società della competizione genera mostri (Di giovedì 5 agosto 2021) E dunque si è sollevata, seguendo l’auspicio tatuato sul corpo, quel “And still I’ll rise” tratto dai versi di Maya Angelou, poetessa americana e strenua attivista per il riconoscimento dei diritti civili. Simone Biles è “tornata” alle Olimpiadi di Tokyo per la prova alla trave – ottenendo la medaglia di bronzo – dopo quasi una settimana di commenti, riflessioni, critiche feroci, insulti e apprezzamenti seguiti al ritiro dalle precedenti gare al fine di proteggere la sua salute fisica e mentale. Il motivo scatenante di tale decisione, oramai noto, ha un nome tecnico, “twisties”, ossia senso di vuoto e perdita di percezione dello spazio anche mentre si è in volo. Ma ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) E dunque si è sollevata, seguendo l’auspicio tatuato sul corpo, quel “And still I’ll rise” tratto dai versi di Maya Angelou, poetessa americana e strenua attivista per il riconoscimento dei diritti civili. Simoneè “tornata” alle Olimpiadi di Tokyo per la prova alla trave – ottenendo la medaglia di bronzo – dopo quasi una settimana di commenti, riflessioni, critiche feroci, insulti e apprezzamenti seguiti al ritiro dalle precedenti gare al fine di proteggere la sua salute fisica e mentale. Il motivo scatenante di tale decisione, oramai noto, ha un nome tecnico, “twisties”, ossia senso di vuoto e perdita di percezione dello spazio anche mentre si è in volo. Ma ha ...

