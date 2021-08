(Di giovedì 5 agosto 2021) Piazza Affari si conferma positiva dopo quasi 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,23% a 25.546 punti. In calo a103,3 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano tiene (+0,2%), bene Ferrari giù Pirelli e Nexi: Effetto conti su Interpump e Tenaris, sale Unicredit… - 24ORERadiocor : Borsa: Europa parte col freno tirato, a Milano ancora focus su semestrali @sole24ore - fisco24_info : Borsa: Europa migliora dopo il bollettino Bce, Milano +0,25%: Bene futures, spread scende a 103,7, effetto conti su… - fisco24_info : Borsa: Milano sale (+0,15%),bene Diasorin e Ferrari, giù Pirelli: Spread in calo a 104,7 punti, banche contrastate,… - ansa_economia : Borsa: Milano solida con banche, ma scivola ancora Carige. Intesa chiude positiva dopo conti, bene Stellantis, giù… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Piazza Affari si conferma positiva dopo quasi 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,23% a 25.546 punti. In calo a103,3 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento ...Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia . Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB . I principali listini azionari europei vengono sostenuti dalle trimestrali sopra le ...Piazza Affari si conferma positiva dopo quasi 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,23% a 25.546 punti. In calo a103,3 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento ann ...Quando il problema principale era l'organizzazione della festa Scudetto dell'Inter a Milano c'era un pensiero, confinato in un angolino, relativo a questioni che il pallone lo conoscevano soltanto di ...