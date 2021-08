Barcellona Juventus: out un centrocampista blaugrana (Di giovedì 5 agosto 2021) De Jong non potrà partecipare all’amichevole tra Barcellona e Juventus. Il centrocampista olandese resterà fuori per infortunio Tegola per Ronald Koeman, il tecnico del Barcellona perde Frenkie de Jong per un infortunio in vista dell’amichevole in casa con la Juventus. Il centrocampista olandese, come comunicato dallo stesso club catalano, probabilmente salterà anche l’esordio in campionato. A fermarlo, una elongazione del muscolo gemello della gamba destra. Il tecnico spera di poterlo recuperare in vista dell’inizio della prima partita ufficiali in Liga, ma per l’amichevole ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) De Jong non potrà partecipare all’amichevole tra. Ilolandese resterà fuori per infortunio Tegola per Ronald Koeman, il tecnico delperde Frenkie de Jong per un infortunio in vista dell’amichevole in casa con la. Ilolandese, come comunicato dallo stesso club catalano, probabilmente salterà anche l’esordio in campionato. A fermarlo, una elongazione del muscolo gemello della gamba destra. Il tecnico spera di poterlo recuperare in vista dell’inizio della prima partita ufficiali in Liga, ma per l’amichevole ...

Advertising

juventusfc : Qui ???????????????? ???????????????? ????????????! ?? Le ?? di questa mattina ? - juventusfc : Comunicato di Barcellona, Juventus e Real Madrid ?? - Gazzetta_it : Ramsey davanti alla difesa: prova generale domenica a Barcellona? #Juventus - antmil1976 : Quindi la Juve, specialista in colpi a costo zero, prende Messi? #Juve #juventus #Messi #Barcellona #Barca #Mercato - Disumano2 : Ma proprio quest'anno che #Messi si libera a zero la @juventus non ha un cazzo di euro...maledetti #Barcellona -