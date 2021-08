Atletica, Olimpiadi Tokyo. Gianmarco Tamberi: “Barshim un grande amico, con un altro non avrei diviso la medaglia d’oro” (Di giovedì 5 agosto 2021) Gianmarco Tamberi ha commosso tutti con la sua esultanza dopo l’oro olimpico nel salto in alto in coabitazione con il qatariota Mutaz Essa Barshim; un calvario lungo cinque anni, messo alle spalle con una prova perfetta fino alla misura di 2,37 che gli ha permesso di mettersi al collo il metallo più pregiato delle competizioni sportive. Quest’oggi l’atleta azzurro è tornato a casa, ad Ancona, dove è stato accolto dall’abbraccio delle istituzioni. Nel Palaindoor della sua città, affiancato dal padre Marco e dalla fidanzata Chiara, Gianmarco ha voluto sottolineare come il supporto esterno lo abbia spinto fino ad arrivare ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)ha commosso tutti con la sua esultanza dopo l’oro olimpico nel salto in alto in coabitazione con il qatariota Mutaz Essa; un calvario lungo cinque anni, messo alle spalle con una prova perfetta fino alla misura di 2,37 che gli ha permesso di mettersi al collo il metallo più pregiato delle competizioni sportive. Quest’oggi l’atleta azzurro è tornato a casa, ad Ancona, dove è stato accolto dall’abbraccio delle istituzioni. Nel Palaindoor della sua città, affiancato dal padre Marco e dalla fidanzata Chiara,ha voluto sottolineare come il supporto esterno lo abbia spinto fino ad arrivare ...

